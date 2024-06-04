İsrail ordusu Gazze'de 14 Filistinlinin cesedini topladı - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'de 14 Filistinlinin cesedini topladı

İsrail ordusu Gazze\'de 14 Filistinlinin cesedini topladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Tel el-Hava Mahallesi'nde 2 gün önce gerçekleştirdiği saldırı sonucunda sokaklarda ve enkazlar arasında 14 Filistinlinin cesedini topladı. İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık çalışanları ve sivil savunma ekipleri bölgeye giremezken, Gazze'nin diğer bölgeleri de hedef alındı. Saldırılar sonucunda şu ana kadar binlerce kişi öldü ve yaralandı, hastane ve eğitim kurumları da tahrip edildi.

04.06.2024 15:09
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İsrail ordusunun 2 gün önce karadan girdiği Gazze kentinin Tel el-Hava Mahallesi'nde sokaklarda ve enkazlar arasından 14 Filistinlinin cansız bedeni toplandı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin 2 gün önce girdikleri Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Gazze kentindeki Tel Hava Mahallesi'nden büyük bir yıkım bırakarak çekildiğini belirtti.

Sağlık çalışanları ve sivil savunma ekiplerinin Tel Hava Mahallesi'nde 14 Filistinlinin cesedini topladığını aktaran görgü tanıkları, cesetlerin bölgeden göç etmeye çalışırken İsrail ordusuna hedef olan Filistinli sivillere ait olduğunu söyledi.

İsrail topçu birliklerin 2 gün boyunca atışları sürdürmesi nedeniyle sağlık çalışanı ve sivil savunma ekiplerinin bölgeye giremediğine dikkati çeken görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'ni de obüs toplarıyla hedef aldığını kaydetti.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının ise Gazze kentinde Zeytun ve Sabra mahallelerini bombardıman çemberine aldığını aktardı.

Sivil savunma ekipleri de Gazze kentinin doğusunda hava saldırısına maruz kalan bir evden 3 sivilin cansız bedeni ile bazı yaralıların çıkarıldığını açıkladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan ez-Zehra kentine karadan ve havadan saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail ordusu, hem obüs topları ile bölgeyi vuruyor hem de hava saldırılarına devam ediyor.

Refah kentinin güneydoğusuna zırhlı araçlarla giren İsrail askerleri, bölgedeki eş-Şevke Beldesini yerle bir etti.

İsrail'in Refah'ta sürdürdüğü saldırıları sebebiyle sokaklarda ve enkazlar altında kalan insanlara ulaşılamıyor.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Refah kentindeki Selam Mahallesi'nin yanı sıra eş-Şabura Mülteci Kampı, Kuveyt Hastanesi bölgesi, Avde Kavşağı, Telle Zarab, Suudi ve Tel Sultan mahallelerinde konuşlanmaya devam ettiğine işaret etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 550 Filistinli öldürüldü, 82 bin 959 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Gazze'de 14 Filistinlinin cesedini topladı - Son Dakika

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