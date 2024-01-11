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İsrail saldırılarında son 24 saatte 147 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail saldırılarında son 24 saatte 147 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda en az 147 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu saldırılarla birlikte, 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede ölenlerin sayısı 23.357'ye yükseldi.

İsrail saldırılarında son 24 saatte 147 Filistinli hayatını kaybetti
11.01.2024 - 16:25,  Güncelleme: 16:26
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GAZZE, 11 Ocak (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı'nda yıkılmış binaların önünden geçen bir kişi, 10 Ocak 2024.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 147 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede ölenlerin sayısının 23.357'ye yükseldiğini bildirdi. (Fotoğraf: Abdul Rahman Salama/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında son 24 saatte 147 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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