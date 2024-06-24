İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 360 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 360 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda 360 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun son 10 günde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 360 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 262 gündür sürdürdüğü saldırılarda ölenlerin sayısı 37 bin 626'ya, yaralı sayısı ise 86 bin 98'e çıktığı belirtildi. Ayrıca, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak sağlık ekiplerinin cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

24.06.2024 15:52
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 360 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 262 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 28 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi yaralandı. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde ise 360 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'de Gazze'ye başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı, 262 günde, 37 bin 626'ya, yaralı sayısı ise 86 bin 98'e çıkmış oldu.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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