İsrail saldırılarında 8 Filistinli öldü, 30 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail saldırılarında 8 Filistinli öldü, 30 kişi yaralandı

İsrail saldırılarında 8 Filistinli öldü, 30 kişi yaralandı

İsrail ordusunun, Gazze'nin En-Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli öldü, en az 30 kişi yaralandı. Saldırılarda bir ev ve başka bir ev hedef alındı. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası Hamas'ın saldırıları devam ediyor. İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinli öldü, hastane ve eğitim kurumları da hedef alınıyor.

27.04.2024 05:28
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İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin öldüğü, en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Nuseyrat Mülteci Kampında Es-Sultan Mahallesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda aralarında bir bebeğin de olduğu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Kampta başka bir eve düzenlenen saldırıda ise 4 Filistinli öldü, en az 30 kişi ise yaralandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 356 Filistinli öldürüldü, 77 bin 368 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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