İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 91 Filistinli öldü

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GAZZE, 22 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'nin iç kesimlerinde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda İsrail hava saldırısının ardından yıkılan bir apartmanın yanından geçen Filistinliler, 21 Temmuz 2024.

Hamas'ın kontrolündeki Gazze hükümeti Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin iç kesimlerinde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bir haftada 63 kez bombalayarak 91 Filistinliyi öldürüp 251 kişiyi de yaraladığını belirtti. (Fotoğraf: Marwan Dawood/Xinhua)