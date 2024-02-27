İsrail ordusu Gazze Şeridi\'ne gece boyu saldırdı, çok sayıda Filistinli öldü

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İsrail ordusunun, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne gece boyu düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldürüldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri saldırılarının 144. gününde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini hava, kara ve denizden vurmaya devam etti.

Saldırılar en çok Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kenti ile Gazze kent merkezinde yoğunlaşırken, güneydeki Han Yunus kentinde de sokak çatışmaları sürdü.

İsrail ordusunun Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 9 Filistinli öldürüldü, Gazze kentinin Ez-Zeytun ve Es-Sabra bölgelerine düzenlediği saldırılarda da aralarında kadın ve çocukların olduğu çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesinde bir evi hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze kentinde havan toplarıyla yerleşim yerlerinin hedef alındığı İsrail saldırısında ise 4 Filistinli öldürüldü, onlarcası yaralandı.