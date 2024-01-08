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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, gece geç saatlerde Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneyindeki kentlere düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olan onlarca kişi yaralandı. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e kapsamlı saldırı düzenlemişti. İsrail ordusu ise Gazze'ye saldırılarının başladığı tarihten bu yana 510 askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybetti
08.01.2024 - 08:31,
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İsrail ordusunun, gece geç saatlerde Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneyindeki kentlere düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ile güneydeki Han Yunus kenti ve Gazze'deki El-Megazi Mülteci Kampı'na saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kenti ile orta kesimlere düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın en az 18 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Gazze'deki El-Megazi Mülteci Kampı'na yapılan saldırılarda da ölen ve yaralananlar oldu.

İşgal ordusuna ait bir insansız hava aracı da Han Yunus kentindeki Gazze Avrupa Hastanesi'nin bahçesi ile kentteki Bilim ve Teknoloji Fakültesine ait binaları bombaladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 835 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 334 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 152 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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