İsrail saldırılarında en az 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail saldırılarında en az 16 kişi hayatını kaybetti

İsrail saldırılarında en az 16 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde evlere ve araçlara düzenlediği saldırılarda en az 16 kişi hayatını kaybetti. Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine karadan ve havadan saldırılar devam ediyor. Saldırılarda birçok ev ve araç hedef alındı, ölü ve yaralılar var.

31.05.2024 18:18
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İsrail ordusunun, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde evlere ve araçlara düzenlediği saldırılarda en az 16 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine karadan ve havadan saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesindeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda iki eve düzenlenen saldırılarda 2'si çocuk 12 Filistinli öldü.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir araç ve eve düzenlenen saldırıda da 4 kişi ölürken, bir kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimi, hava saldırılarının yanı sıra topçu ateşi saldırısına uğradı. Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey bölgelerinden de çatışma sesleri geldiği aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, kuzeyde bulunan Gazze kentindeki Derec Mahallesi'nde bir binaya düzenlenen hava saldırısında ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail ordusu, Yeni Abesan kasabasının doğusuna sis bombaları, top mermileri ve ağır makineli tüfeklerle ateş açtı.

Refah'ta ise özellikle kentin doğu bölgelerine yönelik hava saldırıları sürerken, batıdaki Tel es-Sultan Mahallesi yoğun topçu ateşine uğradı. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı ancak sayı verilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında en az 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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