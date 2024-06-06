İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 75 Filistinli öldü

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Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli bölgelere gece boyunca İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda en az 75 Filistinli öldürüldü.

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Filistinli kaynaklara göre, İsrail'in Çarşamba günü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli bölgelere düzenlediği ve gece boyunca devam eden saldırılarda en az 75 Filistinli öldürüldü.

Xinhua'ya konuşan güvenlik kaynakları, İsrail savaş uçakları ve topçularının gece boyunca Gazze'deki El-Bureyc ve El-Megazi mülteci kampları ile Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusunda birçok noktayı bombaladığını belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)