İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 3 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine ve kuzey bölgelere düzenlediği saldırılarda en az 3 Filistinli hayatını kaybetti, 10 Filistinli yaralandı. Saldırılar nedeniyle binlerce Filistinli, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile rutin haline gelen zorunlu göç için bir bölgeden diğerine sürülüyor.

08.07.2024 16:41
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine ve kuzey bölgelere düzenlediği saldırılarda en az 3 Filistinli hayatını kaybetti, 10 Filistinli yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin batısına düzenlenen saldırılarda 1 Filistinli öldü, 2 Filistinli yaralandı. Ölü ve yaralılar Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ne getirildi.

Kentin güneyindeki Sabra bölgesine düzenlenen saldırıda da 2 Filistinlinin öldüğü ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Gazze kentinin kuzeyine düzenlenen saldırılarda ise aralarında çocukların da olduğu 8 Filistinli yaralandı.

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, sabah saatlerinde Gazze kentinin güneybatısındaki Derac, Rimal, Sanayi, Tel el-Hava, Tuffah ve Eski Şehir gibi pek çok bölgeyi yoğun şekilde bombalamıştı.

İsrail askeri araçları da yoğun ateş eşliğinde Tel el-Hava ve Rimal mahalleleri ile Sanayi bölgesi eteklerine girmişti.

Düzenlenen saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı belirtilirken, yoğun saldırılar nedeniyle bölgeye ve enkaz altındakilere ulaşılamadığı aktarılıyor.

Gazze'nin kuzeyinde saldırılar yoğunlaşıyor

İsrail ordusunun saldırıları, güneyde Refah'ın yanı sıra kuzeydeki bölgelerde de yoğunlaşıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, defalarca yerinden edilen Filistinlileri yine göçe zorluyor.

Saldırılar nedeniyle binlerce Filistinli, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile rutin haline gelen zorunlu göç için bir bölgeden diğerine sürülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 3 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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