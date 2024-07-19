İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 16 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 16 kişi öldü

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in saldırıları 287. gününde de devam ediyor. Saldırılarda Nusayrat ve El-Bureyc Mülteci Kampları'nda bulunan evler de hedef alındı. Sivillerin sığındığı bir okul da hava saldırısına maruz kaldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne kadar 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

19.07.2024 10:07
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İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan saldırıları 287. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli Ebu Şekyan ailesine ait evi bombaladığı belirtildi.

İsrail ordusunun bombaladığı evde 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan haberde, Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda da Ebu Huseyin ailesine ait evin vurulduğu ifade edildi.

Evde en az 6 sivilin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı vurgulanan haberde, Gazze kentinde sivillerin sığındığı bir okula da hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Söz konusu saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiği aktarılan haberde İsrail'in Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesi'ne yönelik topçu atışlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus ve Refah kentlerindeki sivil yerleşim bölgelerini de gece boyunca hedef aldığı belirtildi.

Refah'ın batısındaki Şakuş bölgesinden birçok yaralının Kuveyt Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 16 kişi öldü - Son Dakika

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