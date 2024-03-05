İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 30 bin 631'e yükseldi

Çin, iç talebi genişletmek için yeni politikalar başlatacak

Çin, iç talebi genişletecek ve iç talebi genişletme stratejisini arz yönlü yapısal reformunu derinleştirme çabalarıyla entegre edecek. Ülke, tüketim harcamalarının istikrarlı büyümesini teşvik edecek ve dijital, çevre dostu ve sağlıkla ilgili tüketimi desteklemek üzere politikalar başlatacak. Ayrıca akıllı bağlantılı yeni enerjili araçlar, elektronik ürünler ve diğer büyük kalemlerde harcamaları artıracak. Çin, tüketimi teşvik etmek için bir yıllık bir program başlatacak ve merkezi hükümet bütçesinden 700 milyar yuan yatırıma tahsis edilecek.