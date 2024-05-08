İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 34 bin 844'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 34 bin 844'e yükseldi

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 34 bin 844\'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 844'e yükseldi. Son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda 55 Filistinli daha hayatını kaybetti, 200 Filistinli ise yaralandı. Ayrıca, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunmasına rağmen İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle cenazelere ulaşılamıyor.

08.05.2024 13:53
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 844'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 215 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 7 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 55 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 200 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 844'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 404'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 34 bin 844'e yükseldi - Son Dakika

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