İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 9'a yükseldi

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 9'a yükseldi. Birleşmiş Milletlerin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusu saldırılarına devam ediyor. Yaralılar ise Han Yunus'taki hastaneye getirildi.

17.06.2024 21:43
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İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 9'a yükseldiği, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletlerin yargı organı Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusu Refah'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze'deki Avrupa Hastanesinden bir sağlık yetkilisi, İsrail'in saldırılarında ölen 9 Filistinlinin cenazesi ile bazıları ağır olmak üzere çok sayıda yaralının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki hastaneye getirildiğini söyledi.

WAFA'nın daha önceki haberinde, İsrail ordusunun Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki bir evi İHA ile hedef alması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı, Refah'ın kuzeyindeki Hirbet el-Ades bölgesini hedef alan İsrail saldırısında da 1 kişinin öldüğü, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika

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