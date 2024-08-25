İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 63'e çıktı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 63'e çıktı

İsrail ordusunun son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 63'e yükseldi. Saldırılar Gazze'nin farklı bölgelerinde devam etmektedir.

25.08.2024 04:16
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e çıktı.

İsrail'in 24 Ağustos'un ilk saatlerinde başlattığı ve gün boyu sürdürdüğü saldırılarda ölü sayısı arttı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus ve Refah'taki saldırılarda 59 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal da yaptığı yazılı açıklamada, orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Ayn Calut sitelerinde bir dairenin hedef alınması sonucu 4 Filistinlinin öldüğünü belirtti.

Basal, İsrail ordusunun Deyr el-Belah'ın büyük bölümünün tahliye edilmesini istemesinin ardından Deyr el-Belah'ın doğusundaki bölgeler ile Nusayrat Mülteci Kampı'nın yoğun topçu ateşine maruz kaldığını ifade etti.

Gazze Sivil Savunma Tedarik ve Ekipman yetkilisi Muhammed el-Muğayr, saldırılarda ölen Filistinli sayısını 49 olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 63'e çıktı - Son Dakika

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