İsrail, ateşkes ve esir takası anlaşmasında uzlaşı sağlandığının duyurulmasını da kapsayan son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 50 hedefe hava saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail Ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar hakkında açıklama yaptı.
Ordu ve Şabak işbirliğinde Gazze'de yaklaşık 50 hedefe saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, hedefler arasında askeri yapılar, silah depoları, rampalar, silah üretim tesisleri ve gözlem noktalarının yer aldığı iddia edildi.
Açıklamada, "sivillere zarar verme ihtimalini azaltmak için" hassas silahların kullanıldığı öne sürüldü.
İsrail'in, ateşkesin duyurulmasından sonra Gazze'de düzenlediği saldırılarda 77 kişi öldü
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkesin duyurulmasından sonra düzenlediği saldırılarda 21'i çocuk, 25'i kadın, 77 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 250 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Hayatını kaybedenlerin 66'sının Gazze kentinden, 7'sinin Han Yunus'tan, 4'ünün Gazze Şeridi'nin orta kesiminden olduğu bilgisi paylaşılmıştı.
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.
Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.
İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.
İsrail, Hamas'ı suçlayıp anlaşmanın onayını ertelerken Hamas ateşkese bağlı olduğunu duyurdu.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları Sürüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?