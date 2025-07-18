GAZZE, 18 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'e ait insansız hava aracının Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi'ne düzenlediği saldırının ardından Baptist Hastanesi'nde tedavi edilen yaralı bir Filistinli, 17 Temmuz 2025.
Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal Xinhua'ya verdiği demeçte, İsrail'e ait insansız hava aracının Gazze'nin doğusunda yerlerinden edilmiş kişilerin yaşadığı Kutsal Aile Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını söyledi.
İsrail'in perşembe günü Gazze genelinde düzenlediği hava saldırılarında en az 34 Filistinli hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Mahmoud Zaki/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 2 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?