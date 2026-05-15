İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 4 Ölü
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 4 Ölü

15.05.2026 21:37
Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldü, çok sayıda yaralı var.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir ev ve bir araca düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze kentini hava saldırılarıyla bombaladığı belirtildi.

Saldırılarda Gazze kentindeki er-Rimal Mahallesi'nde bir apartman dairesi ve bir aracın hedef alındığı aktarılan haberde, söz konusu olayda en az 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden İzzeddin el-Haddad'ı hedef aldığını iddia etmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 857 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 486 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 771 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 744'e, yaralı sayısının da 172 bin 588'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

