İsrail'in Gazze'ye saldırıları 39 milyon ton enkaza yol açtı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları 39 milyon ton enkaza yol açtı

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki yerleşim alanlarına yönelik saldırılarının 39 milyon ton enkaza yol açtığını bildirdi. UNEP'in yayımladığı raporda, Gazze'nin çevreye etkilerinin daha önce görülmemiş boyutta olduğu ve doğal ekosisteme geri dönülmez zararlar verildiği belirtildi. Raporda, hayatların korunması ve çevreye etkinin azaltılması için acilen ateşkes çağrısı yapıldı. Ayrıca, Gazze'deki çevre sorunlarına acil çözüm bulunması gerektiği vurgulandı.

18.06.2024 20:49
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NEW Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), İsrail'in 7 Ekim'den sonra Gazze Şeridi'ndeki yerleşim alanlarına saldırılarının 39 milyon ton enkaza yol açtığını bildirdi.

UNEP, Gazze'ye yönelik saldırıların çevreye etkisine ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporun, güvenlik durumu ve erişim engelleri nedeniyle uzaktan ve Birleşmiş Milletlerin (BM) sahadaki faaliyetlerinden elde edilen bilgilerle hazırlandığına dikkati çekilerek, güvenlik durumu elverişli hale geldiğinde saha çalışması yapılacağı kaydedildi.

"Çevreye etkiler daha önce görülmemiş boyutta"

"Gazze'deki savaşın çevreye etkileri daha önce görülmemiş boyutta." ifadesine yer verilen raporda, Gazze toplumunun toprak, su ve hava kirliliği risklerine maruz bırakıldığına ve doğal ekosisteme geri dönülmez zarar bırakıldığına işaret edildi.

Raporda, hayatların korunması ve çevreye etkinin azaltılması için acilen ateşkes çağrısı yapıldı.

"39 milyon ton enkaza yol açtı"

Gazze'de şimdiye kadar çevre yönetimine ilişkin kaydedilen adımların çatışma nedeniyle kaybedildiği bildirilen raporda, "Saldırılar, Gazze Şeridi'nde 39 milyon ton enkaza yol açtı. Bu, Gazze'nin her bir metrekaresinde 107 kilogram ve 2017'de Musul'daki çatışmanın 5 katı daha fazla enkaza tekabül ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, enkaz altında gömülü cesetlerin bulunduğu, bu konunun hassasiyet gerektirdiği kaydedildi.

Molozların temizlenmesinin "çok büyük ve karmaşık" bir iş olacağı belirtilen raporda, bu sürecin yeniden inşa çalışmalarında ele alınması gerektiğinin altı çizildi.

Raporda, su, sıhhi tesisat ve hijyen sistemlerinin hemen hemen hepsinin çöktüğüne işaret edilerek, lağım sularının denizler, toprak, tatlı su ve gıdalara dahi karışmaya başladığına ilişkin uyarı yapıldı.

Katı atık yönetim sisteminin de çok büyük yıkıma uğradığı kaydedilen raporda, Gazze'deki 6 katı atık yönetim tesisinden 5'inin zarar gördüğü aktarıldı.

Raporda, Gazze'nin yoğun nüfuslu alanlarında bulunan cephane ve patlayıcı kimyasalların toprak ve su kaynaklarını kirlettiği, güneş panellerinin zarar görmesi sonucu ağır metal sızıntısı riskinin önemli olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze'de tünel sistemlerini su pompalayarak yıkma girişimlerinin de çevresel zarara yol açacağı altı çizilen raporda, Gazze'deki çevre sorunlarına acil çözüm bulunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye saldırıları 39 milyon ton enkaza yol açtı - Son Dakika

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