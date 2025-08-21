İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 48 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 48 Ölü

21.08.2025 23:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16'sı insani yardım alabilmek için bekleyenler olmak üzere 48 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16'sı insani yardım alabilmek için bekleyenler olmak üzere 48 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivil alanlara saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de yardım dağıtım noktası yakınlarında bekleyen Filistinlilere düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Vadi Gazze bölgesi yakınlarında yardım bekleyenlerin hedef alındığı saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Salahaddin Caddesi'nde de insani yardım bekleyen siviller, İsrail saldırılarının hedefi oldu. Saldırıda 2'si çocuk 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Netzarim bölgesi yakınlarında yardım bekleyenlerin hedef alındığı saldırıda da 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılar

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bir dairenin hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail ordusu, Şeyh Rıdvan Gölü çevresinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırını topçu saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, annesi ise yaralandı.

Gazze kentinin kuzeybatısında bir evin hedef alındığı saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetti.

Zeytun, Sabra ve Cibaliya bölgeleri

Cibaliya beldesinde İHA ile düzenlenen bombalı saldırıda 4 Filistinli öldü.

İsrail birkaç gündür saldırılarına devam ettiği Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde Filistinli sivillerin toplandığı alanı İHA ile vurdu. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Aynı mahallede bir ailenin evini hedef alan bombalı saldırıda aralarındaki çocukların da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya beldesinin Nezle bölgesinde sivillerin toplandığı alan vuruldu, 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun aynı beldeye İHA ile gerçekleştirdiği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Gazze kentinin en büyük mahallesi olan Zeytun bölgesinde başlattığı yıkımı Sabra ve Cibaliya bölgelerinde de sürdürüyor.

İsrail ordusu 11 gündür Zeytun ve Sabra mahallelerinde ev ve tesisleri patlayıcı robotlarla tahrip etmeye devam ediyor.

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında yaklaşık 200 ailenin çadırlarının bulunduğu Munasara Mülteci Kampı'nı tahliye uyarısı yaptıktan sonra yıktı.

Zorla yerinden edilen aileler bombardıman ve yıkım nedeniyle evsiz kaldı, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 48 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
5-0’lık tarihi maç İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları 5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı
Türk bayrağında direk dansı Görüntüler Valiliği harekete geçirdi Türk bayrağında direk dansı! Görüntüler Valiliği harekete geçirdi
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Sevgili adaylarından ’’CV’’ isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu Sevgili adaylarından ''CV'' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi
Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı
Atılan manşetler bomba Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor Atılan manşetler bomba! Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı

20:25
Özel’in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 00:16:26. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 48 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.