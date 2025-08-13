İsrail'in Gazze'ye saldırıları: 53 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
İsrail'in Gazze'ye saldırıları: 53 Filistinli hayatını kaybetti

13.08.2025 03:43
İsrail ordusunun Gazze'deki insani yardım bekleyenlere yönelik saldırılarında 53 Filistinli öldü.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 15'i insani yardım bekleyen olmak üzere 53 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Hastane kaynaklarının ve görgü tanıklarının aktardı bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve yardım bekleyenleri hedef aldı.

İsrail'in düzenlediği son saldırılarda, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında bulunan Mevasi bölgesinde toplanan Filistinliler ve çadırlar hedef alınırken, 7 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin güneyindeki es-Selasini Caddesi yakınlarında düzenlenen saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirirken, İsrail ordusu şehrin batısındaki Abbas Kavşağı yakınlarındaki saldırıda ise 2 kişiyi öldürdü.

Gazze'nin doğusunda sivil Filistinlilerin bulunduğu bir araca yönelik İsrail saldırısında da 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail güçlerinin Gazze şehrinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail'in aynı mahallede başka bir evi daha hedef aldığı saldırıda da 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze kentinde Sahabe bölgesindeki bir ev ile Şeyh Rıdvan göleti yakınlarındaki Filistinli sivilleri hedef aldı. Saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin güneyinde bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 1 kişi öldü.

İsrail ordusuna ait araçlar, Gazze kentinin batısındaki Şatii Mülteci Kampı'nda yer alan "Belahiye" bölgesinde bir evin çatısını top mermisiyle hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi bölgesinde de zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadır hava saldırısıyla vuruldu. Saldırı sonucu aralarında bir karı-koca ile 2 çocuğun da bulunduğu 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İnsani yardım bekleyenler hedef alındı

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresindeki insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Han Yunus'un güneyindeki yardım dağıtım merkezi yakınındaki Filistinlilere açtığı ateş sonucu 4 kişi öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Gazze Vadisi çevresindeki dağıtım noktası yakınında İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Son saldırılarda İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zikim noktası yakını ile Deyr el-Belah'ın doğusundaki noktada yardım bekleyen 6 Filistinliyi, Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki halk pazarında da halka ateş açarak 2 Filistinliyi öldürdü. Şeyh Rıdvan'daki saldırıda 50'den fazla kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 599 Filistinli hayatını kaybetti, 154 bin 88 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 10 bin 78 kişi yaşamını yitirdi, 42 bin 47 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1807'ye çıktı, yaralıların sayısı da 13 bin 21'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

