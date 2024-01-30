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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları biyoçeşitliliği yok ediyor

İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları biyoçeşitliliği yok ediyor

Filistin Çevre Kalite Kurumu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşın insani felaketlerin yanı sıra biyoçeşitlilik bileşenlerini de yok ettiğini bildirdi. Kurumun açıklamasında, İsrail'in kullandığı silahların bitki ve hayvan çeşitliliği dahil olmak üzere yaban hayatını tahrip ettiği ve Gazze'de çöp ve moloz dağlarının oluştuğu belirtildi. Ayrıca, İsrail'in saldırıları sonucu doğa koruma alanının toplu mezara dönüştüğü ve göç eden kuşların uğrak yerinin yok edildiği ifade edildi. Saldırılardan kurtulan kuşların dahi olumsuz etkilendiği ve aç kalan canlıların insan cesetlerine konduğu görüldüğü vurgulandı.

30.01.2024 17:43
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Filistin Çevre Kalite Kurumu, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşın insani felaketlerin yanı sıra biyoçeşitlilik bileşenlerini de yok ettiğini bildirdi.

Filistin Çevre Kalite Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde kullanılan silah ve bomba türleri sebebiyle bitki ve hayvan çeşitliliği de dahil olmak üzere bölgedeki yaban hayatı bileşenlerinin asırlar boyunca sürecek tahribata maruz kaldığına dikkat çekildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda kullandığı silahların her türlü bitki ve ağacı yaktığı gibi yaban hayatını da yok ettiği vurgulanan açıklamada, Gazze savaşında kullanılan silahların bazı yaban hayvanlarını tümüyle ortadan kaldırdığı kaydedildi.

Gazze'de her türlü canlı ve bitkinin saldırılara maruz kaldığı ve bunun da hem toprağı hem de su ve havayı kirlettiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de çöp ve moloz dağlarının oluştuğu belirtildi.

İsrail'in kullandığı yasaklanmış silahlar sebebiyle Gazze kentinin güneyindeki doğa koruma alanının tüm bitki ve canlılar için toplu mezara dönüştüğü vurgulanan açıklamada, böylece yılın farklı mevsimlerinde göç eden kuşların uğrak yerinin yok edildiği ifade edildi.

Gazze sınırlarına daha önce milyonlarca göçmen kuşun uğradığı belirtilen açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarından kurtulan kuşların dahi olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze'de aç kalan bazı canlıların, hayatını kaybeden insanların cesetlerine konduğu görüldü. Bu da canlıların davranışlarında tehlikeli bir dönüşümü gözler önüne seriyor." denildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 751 Filistinli öldürüldü, 65 bin 636 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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