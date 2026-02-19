İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

19.02.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkes ihlaliyle yoğun hava ve topçu saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyine yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail'in Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese yönelik ihlalleri, ramazan ayında da sürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğu mahallelerine şiddetli hava saldırıları düzenledi, bu saldırılara eş zamanlı olarak, çevre bölgelerde topçu atışları gerçekleştirildi.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nin doğu kesimlerine aydınlatma fişekleri atan İsrail ordusu, ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde de en az iki hava saldırısı düzenlendi.

Refah kentinin batısındaki Mevasi bölgesi de İsrail topçu birlikleri tarafından hedef alındı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680’e Çıkardı Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680'e Çıkardı
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
Destici: PKK’nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz
Bakan Tekin’den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler Bakan Tekin'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince... Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

13:46
Tokat atma yarışmasına girdiler Biri bayıldı
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı
13:15
Dünya şokta Prens Andrew gözaltına alındı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
13:00
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu
12:58
DEM’li Meral Danış Beştaş’ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
11:44
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 13:51:30. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.