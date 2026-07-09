İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

09.07.2026 12:36
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Ateşkes olmasına rağmen İsrail ordusu Gazze'de sivil hedeflere saldırı düzenleyerek 2 kişiyi öldürdü.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Batın es-Semin bölgesinde sivillerin bulunduğu bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail askerlerinin sivil yerleşim yerine ateş açtığı belirtildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda 1084 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 491 kişi yaralandı, enkazdan 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 73 bin 110'a, yaralı sayısı ise 173 bin 599'a yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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