İsrail'in Gazze'ye saldırıları Siirt'te protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Siirt'te protesto edildi.

Siirt Peygamber Sevdalıları Derneği öncülüğünde Güres Caddesi'ndeki Sancaklar Ortaokulu önünde toplanan katılımcılar, "Siirt'ten Gazze'ye ışık ol" pankartı açtı.

İsrail aleyhine slogan atan katılımcılar, Filistin bayrakları taşıyarak tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Siirt Peygamber Sevdalıları Derneği Başkanı Orhan Ay, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü söyledi.

Yaşanan kıtlığın işgal rejimi tarafından soykırım silahı olarak kullanıldığını belirten Ay, şöyle konuştu:

"Bu vahşete dünya sağır, dilsiz ve kör kalıyor. Gazze'de şehit sayıları, yaralı ve açlıktan dolayı şehit olanların sayısı, yardım noktasında kurşuna dizilenlerin sayısı, birer istatistiki bilginin ötesinde her bir canın hayattan koparılışıdır.

Bu yok oluşa 'dur' demek için daha kaç can hayattan koparılacak, kaç annenin daha yüreği dağlanacak, kaç bebek ve çocuk daha açlıktan can çekişecek? Artık zalime 'dur' demenin vakti gelmedi mi? Gazze artık sadece bir şehir değil, vicdanlarımızın da aynasıdır. O aynada gördüğümüz ise utanç verici bir suskunluk, kanıksanmış bir vahşettir."

Duanın ardından grup dağıldı.