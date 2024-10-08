İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 50 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 50 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği hava ve kara saldırılarında 50 Filistinli hayatını kaybetti.

08.10.2024 03:16
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin birçok noktasına havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 50 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, soykırım savaşının 1'inci yılında Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, orta kesimdeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan El-Furkan Camisi yakınlarındaki bir çadıra insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 3 Filistinli öldü. Kampta başka noktalara düzenlenen 2 hava saldırısında ise 5 Filistinli öldü, 18'i yaralandı. Tank ve toplardan açılan ateş sonucu da ölen ve yaralananlar oldu.

Kuzeydeki Gazze kentinden orta kesime göç etmeye çalışan bir Filistinli ise Er-Reşid Caddesi'nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu karnından ve ayağından yaralandı ve El-Avde Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazze'nin Et-Tuffah Mahallesinde Ebu Acve ailesinin evine düzenlenen saldırıda 1, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde 1, Es-Saftavi bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda da 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Kuzeydeki Beyt Lahiya kentinde El-Hulu ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya Mülteci Kampındaki Ebu Şerh Kavşağında İsrail'in "Quadcopter" tipi insansız hava aracından açılan ateş sonucu 1 kadın, Bi'r en-Nace bölgesinde düzenlenen hava saldırısında ise 5 Filistinli öldü.

Güneyde Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan kasabasına İsrail ordusunun düzenlediği topçu ateşi sonucu 1 kız çocuğu öldü, 1 kadın yaralandı.

Abesan ve Beni Süheyla kasabaları ile El-Fuhari bölgelerine İsrail helikopterlerinden yoğun bir şekilde ateş açıldı. İsrail ordusunun tahliye çağrılarının ardından söz konusu bölgelerde yoğun bir göç hareketliliği gözlendi.

Han Yunus'un doğu ve batısındaki saldırılarda ise 16 Filistinli öldü.

Refah ketinde İsrail savaş uçaklarının El-Mirac bölgesinde Ebu Maşi ailesinin evini hedef alan saldırısında 8, Hırbet el-Ades bölgesinde En-Nahhal ailesinin evine yönelik saldırıda ise 1 Filistinli öldü. El-Berki ailesinin evine düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 50 Filistinli Öldü - Son Dakika

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