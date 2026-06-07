İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Can Kaybı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Can Kaybı

07.06.2026 19:06
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İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin Rimal Mahallesi'nde bir araca düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Rimal Mahallesi'ndeki Filistin Kavşağı yakınında bir aracı hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine düzenlediği saldırıda 5 kişi yaralandı.

Yaralıların durumuna ilişkin bilgi alınamadı.

İsrail ordusunun, bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde polis noktasını hedef aldığı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, en az 17 kişi yaralanmıştı.

Sabah saatlerinde ise İsrail donanmasının Gazze açıklarında avlanan balıkçı teknelerine açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze'ye saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail Ordusu, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Can Kaybı - Son Dakika

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