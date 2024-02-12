İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 28 bin 340'a yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 28 bin 340'a yükseldi

İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarında ölü sayısı 28 bin 340\'a yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1102 artarak 28 bin 340'a, yaralı sayısı 67 bin 984'e yükseldi.

12.02.2024 12:45
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1102 artarak 28 bin 340'a, yaralı sayısı 67 bin 984'e yükseldi

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 28 bin 340'a yükseldi - Son Dakika
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