İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: 5 Filistinli Öldü

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İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde sivillerin toplandığı bir bölgeyi hedef alması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentteki El-Ehli Baptist Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Şeyh Rıdvan Mahallesi'ni hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden 5 Filistinlinin naaşı hastaneye ulaştırıldı.

Görgü tanıkları İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki Ömer Camisi yakınlarında sivillerin bulunduğu bir alanı hedef aldığını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 65 Filistinli öldü, 97 bin 886 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.