İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: Bir Sivil Görevli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: Bir Sivil Görevli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'de düzenlediği saldırılarda bir itfaiyeci öldü, toplamda 41 bin 467 Filistinli hayatını kaybetti.

24.09.2024 20:19
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde evine düzenlediği saldırıda bir görevlisinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki et-Tevam bölgesinde 37 yaşındaki itfaiye şoförü Muhammed Macid Hasan Ahmed'in evini bombaladığı belirtildi.

Ahmed'in ölümüyle Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivil savunma görevlilerinin sayısının 85'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin kuzeybatısındaki et-Tevam bölgesinde düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 467 Filistinli öldü, 95 bin 921 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırısı: Bir Sivil Görevli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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