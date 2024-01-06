İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları devam ediyor

ÇEKİM TARİHİ: 4 ve 5 Ocak 2024

1. ANONS (İngilizce): NİCK KOLYOHİN, Xinhua Tel Aviv muhabiri

2. Gazze'deki savaş yorgunu bölgelerin çeşitli görüntüleri

ANONS (İngilizce): NİCK KOLYOHİN, Xinhua Tel Aviv muhabiri:

"Cuma günü İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonunu sürdürdü. Yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz gün içinde hava, kara ve deniz kuvvetleri, operasyonel komuta merkezi ve askeri bölgeler dahil olmak üzere Filistinli militan gruplara ait 100'ün üzerinde hedefi vurdu.

Kuzeyde İsrail savaş uçakları, saldırılarına devam ederek Lübnanlı militan grup Hizbullah'ın askeri altyapısını hedef aldı."

Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı, 7 Ekim'den bu yana 22.600'e yükseldi.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin nüfusunun yüzde 85'ini teşkil eden 1,9 milyon kişinin yerlerinden olduğunu ve birçok kişinin de birkaç kez yerinden edildiğini açıkladı.

"Birçok kişi artık Deyr el-Belah'a kaçıyor. Her gün bombalardan muzdaribiz. Herkes korkuyor. Çocuklar, yüksek seslerden korkuyor."

"Sabahtan beri bizleri füzelerle bombalıyorlar. Güvenli hiçbir yer yok. Burada hiçbir şeyimiz kalmadı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)