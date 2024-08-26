İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 15 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilenlerin bulunduğu bir okul ile evleri hedef aldığı saldırılarda 15 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 324. gününde devam ediyor.

Bölgedeki hastane kaynakları ile görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kentinin batısında yer alan Esdika Marid Hastanesi yakınlarındaki "Acel" ailesinin evini bombaladı.

Saldırıda ikisi çocuk, biri kadın 5 Filistinli yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi ise İsrail ordusuna ait araçların doğu bölgelerine girişine tanık oldu. İsrail güçleri top atışı ve ateşli silahlarla saldırı düzenledi; mermilerin bir kısmı bölgeye mücavir Sabra mahallesine isabet etti.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve Deyr Belah kenti

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı Deyr Belah kenti havadan ve karadan topçu atışlarına maruz kaldı. Nusayrat'ın doğusu kuzeyi ile Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusuna saldırılar düzenlendi.

Deyr Belah kentinin güneydoğusunda yer alan Caferavi mahallesi girişinde ise İHA'yla düzenlenen saldırı sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Nusayrat Mülteci Kampının doğusunda yer alan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula İHA tarafından atılan patlayıcının infilak etmesi sonucu Filistinli 2 kadın yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentleri

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki Ebu Ride ailesinin evini hedef alan saldırıda Filistinli 2 kadın yaşamını yitirdi.

Refah kentinde ise saldırıların ardından 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ayrıca İsrail'in Refah kentine daha önceki saldırılarında yaralanan bir Filistinli de hayatını kaybetti.

Han Yunus Mülteci Kampında Osman ailesine ait evi hedef alann hava saldırısında 3 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri ayrıca Han Yunus'ta Ketibe bölgesi, Satır Garbi, Hamed kenti çevresi, Beni Süheyla beldesi, Meşru caddesini top atışlarıyla hedef aldı.

İsrail askerleri, Refah kentinin batısı ve doğusundaki konutları havaya uçurmaya devam etti. Kentin doğusundaki Selam mahallesinde yer alan bazı evlerde yangın çıktı.