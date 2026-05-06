İsrail'in Han Yunus'ta Hava Saldırısı: 1 Ölü, 17 Yaralı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sivil bir aracı hedef aldığı hava saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

AA muhabirine konuşan bir sağlık yetkilisi, İsrail'in Han Yunus'un Mevasi bölgesinde insansız hava aracıyla (İHA) sivil bir aracı hedef aldığı saldırıda yaşamını yitiren bir Filistinlinin cenazesi ile 17 yaralının Kuveyt Sahra Hastanesine getirildiğini söyledi.

Görgü tanıkları da hava saldırısında, yerinden edilmiş insanların yoğun olarak yaşadığı Mevasi bölgesinden geçen sivil bir aracın hedef alındığını, araçtaki yolculardan birinin öldüğünü ve yoldan geçen çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail, ateşkese rağmen sık sık çeşitli iddialarla Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor.