İsrail'in hava saldırıları Berkuk Kalesi'ni yok etti - Son Dakika
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İsrail'in hava saldırıları Berkuk Kalesi'ni yok etti

İsrail\'in hava saldırıları Berkuk Kalesi\'ni yok etti

Gazze'nin Han Yunus kentinde bulunan Berkuk Kalesi, İsrail'in son hava saldırılarında yıkılan arkeolojik ve tarihi alanlardan biri oldu. Kale, 1387 yılında inşa edilmiş olup, Burci Memlük Devleti'nin önemli bir geçiş noktası olarak hizmet vermiştir. Gazze'nin büyük bir kısmının yıkıldığı iddialarını doğrulayan yerli bir kişi, yıkılanların sadece arkeolojik alanlar olmadığını belirtmiştir.

26.04.2024 14:28
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ÇEKİM TARİHİ: 23 Nisan 2024

1. Han Yunus şehrindeki Berkuk Kalesi'nin çeşitli görüntüleri

Gazze'nin Han Yunus kentindeki Berkuk Kalesi, İsrail'in son hava saldırılarında yıkılan pek çok arkeolojik ve tarihi alandan biriydi.

Han Yunus'un yerlilerinden olan 72 yaşındaki Mohammed el-Abadla, bir zamanlar tarihi kaleye ev sahipliği yapan alandaki molozları seyrederken derin bir üzüntü yaşıyor.

"Evimizin bazı kısımları 600 yılı aşkın geçmişi olan Berkuk Kalesi'nin içinde yer alıyor. Bu yüzden babam, evimizin bu kısımlarını ne yıkıyor ne onarıyordu. Gazze'nin yüzde 70 oranında yıkıma uğradığı iddia ediliyor, bunun doğru olmadığını söyleyebilirim. Yıkılanlar sadece arkeolojik alanlar değil, bence Gazze'nin yüzde 99'u yok edildi."

Berkuk Kalesi, 1387 yılında Arap-İslam dönemi Memlük sultanlarından ve Burci Memlük devletinin kurucusu Sultan Berkuk'un isteği üzerine Prens Yunus Duadar tarafından inşa edildi.

Han Yunus, Burci Memlük Devleti'nin önde gelen iki şehri olan Şam ve Kahire arasında bir geçiş noktası olarak hizmet vermiş. Şehir aynı zamanda tüccarlar ve gezginler için bir dinlenme ve buluşma noktası olarak hizmet vermesi amacıyla inşa edilmiş.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail'in hava saldırıları Berkuk Kalesi'ni yok etti - Son Dakika

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