İsrail'in Hava Saldırılarında 38 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Hava Saldırılarında 38 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 38 kişi yaşamını yitirdi, arama kurtarma sürüyor.

12.11.2024 10:18
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BEYRUT, 12 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in pazartesi günü Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 38 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı'na göre İsrail'in Akkar vilayetinin kuzeyindeki Ayn Yakub köyünde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında yerinden edilmiş Lübnan ve Suriye vatandaşlarının da bulunduğu 28 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği bildirildi.

Lübnan'ın güneyine düzenlenen diğer saldırılarda, Sayda ilçesine bağlı Saksakiye kasabasında 7, Sur kentine bağlı Srifa kasabasında ise 3 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Hizbullah, İsrail'in çeşitli kentlerini ve Karmiel bölgesindeki Paraşütçü Tugayı'nın eğitim üssünü yoğun roket atışlarıyla hedef aldığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, savaşın başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hava saldırılarında ölenlerin sayısı 3.243'e, yaralıların sayısı ise 14.134'e ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Suriye, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Sur, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Hava Saldırılarında 38 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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