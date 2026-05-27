İsrail'in Hava Saldırısı: 1 Lübnanlı Asker Öldü

Lübnan ordusu, İsrail'in ateşkese rağmen ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırısında 1 askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nebatiye'deki Kefer Rumman-Hardali yolu arasında düzenlediği hava saldırısında bir askerin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 1 Lübnanlı askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Lübnan ordusu ayrıca gün içinde, İsrail'in ülkenin doğusundaki Karun Gölü çevresine dün düzenlediği hava saldırısında 1 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 269 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.