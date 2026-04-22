İsrail'in Hava Saldırısı 1 Ölü, 2 Yaralı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Lübnan'ın Bekaa bölgesine saldırdı. Hizbullah da karşılık vererek roket saldırısı düzenledi.

(ANKARA) - İsrail ile Lübnan arasında geçen hafta varılan 10 günlük ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın batısındaki Bekaa bölgesini hedef alan hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'ya göre, saldırı Beyrut'un yaklaşık 40 kilometre güneydoğusunda, Litani Nehri yakınlarında sabahın erken saatlerinde gerçekleşti. Bekaa bölgesini hedef alan İsrail saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Saldırının ardından Hizbullah, ateşkesi ihlal ettiğini belirttiği İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter ise Hizbullah'ı ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.

Taraflar geçen hafta ABD arabuluculuğunda 10 günlük ateşkese varırken, anlaşma İsrail'e "planlanan veya devam eden saldırılara karşı gerekli tüm meşru müdafaa önlemlerini alma hakkı" tanıyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bir gün önce yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın devam eden faaliyetleri" gerekçesiyle sivillere Litani Nehri çevresi ile Vadi es-Seluki ve Vadi es-Salhani bölgelerinden uzak durmaları çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 11:05:07. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.