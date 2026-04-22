İsrail'in Hava Saldırısı 1 Ölü, 2 Yaralı

(ANKARA) - İsrail ile Lübnan arasında geçen hafta varılan 10 günlük ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın batısındaki Bekaa bölgesini hedef alan hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'ya göre, saldırı Beyrut'un yaklaşık 40 kilometre güneydoğusunda, Litani Nehri yakınlarında sabahın erken saatlerinde gerçekleşti.

Saldırının ardından Hizbullah, ateşkesi ihlal ettiğini belirttiği İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter ise Hizbullah'ı ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.

Taraflar geçen hafta ABD arabuluculuğunda 10 günlük ateşkese varırken, anlaşma İsrail'e "planlanan veya devam eden saldırılara karşı gerekli tüm meşru müdafaa önlemlerini alma hakkı" tanıyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bir gün önce yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın devam eden faaliyetleri" gerekçesiyle sivillere Litani Nehri çevresi ile Vadi es-Seluki ve Vadi es-Salhani bölgelerinden uzak durmaları çağrısında bulunmuştu.