İsrail'in Hava Saldırısı: 7 Filistinli Öldü

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentinin Tammun beldesine düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerin, saldırı sonrası çok sayıda kişiyi hastaneye naklettiği belirtildi.

Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.

Ölü ve yaralıların kimliklerine ilişkin ise henüz bir açıklamada yapılmadı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tammun beldesinde insansız hava aracı (İHA) ile "silahlı bir grubun hedef alındığı" iddia edildi.