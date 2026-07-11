İsrail'in Hava Saldırısı: 7 Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Hava Saldırısı: 7 Yaralı

11.07.2026 21:01
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Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 7 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesine düzenlediği hava saldırısında 7 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'in Sur kentine bağlı Mansuri beldesini hedef alan hava saldırısında 7 kişi yaralandı.

Yaralılardan 2'si olay yerinde tedavi edilirken, 5'i tedavi edilmek üzere bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

İsrail ordusu, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata ve Lübnan'da yürürlükte bulunan ateşkese rağmen ülkenin güneyindeki beldelere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 321 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Hava Saldırısı: 7 Yaralı - Son Dakika

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