İsrail'in Hava Saldırısında 1 Filistinli Öldü
İsrail'in Hava Saldırısında 1 Filistinli Öldü

07.03.2026 13:52
İsrail, Han Yunus'ta ateşkesi ihlal ederek bir Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği hava saldırılarında 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bir kız çocuğunun da ağır yaralandığı bildirildi.

Sağlık yetkilisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki Ahmed Muhammed El-Kudra'nın Han Yunus'un merkezinde İsrail'in düzenlediği bir bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini, kızının ise ağır yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları İsrail'in Han Yunus'un merkezinde, ordunun kontrol ve konuşlanma bölgesinin dışında kalan bir alandaki tesisi füzeyle hedef aldığını belirtti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 636 kişi hayatını kaybederken, 1704 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA

