İsrail'in Hava Saldırısında 2 Suriyeli Asker Öldü

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BEYRUT, 27 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Cumartesi günü Lübnan- Suriye sınır bölgelerini hedef alan hava saldırılarında 2 Suriyeli asker hayatını kaybederken, 5 asker de yaralandı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya konuşan Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail güçlerinin Lübnan'ın kuzeyindeki sınır kenti Hermel'deki Matraba sınır kapısı yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini ve bu saldırıda Suriye tarafında kayıplar verildiğini söyledi.

Lübnan Bakanlar Kurulu tarafından Cumartesi günü yayımlanan bir rapora göre, son 24 saat içinde Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde 76 hava saldırısı ve bombardıman düzenlendi. Bu saldırılar Güney Lübnan ve Nebatiyeh vilayetlerinde yoğunlaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son 24 saat içinde 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 kişinin yaralandığını ve çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam ölü sayısının 2.653'e, yaralı sayısının da 12.360'a yükseldiğini açıkladı.

Öte yandan Hizbullah yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzey ve orta kesimlerindeki çeşitli üs ile mevzilere füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'la gerginliğin tehlikeli şekilde tırmandığı bölgede İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yoğun saldırılar düzenliyor. İsrail ayrıca bu ayın başlarında kuzey sınırından Lübnan'a doğru bir kara operasyonu başlatmıştı.