İsrail'in Hava Saldırısında İki Kardeş Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Habbuş beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında iki kardeş hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Nebatiye kenti ve çevresindeki beldelere yoğun hava saldırıları düzenledi.

Habbuş beldesinde hedef alınan bir binanın yıkılması sonucu Muhammed Gamluş ve Ali Fuad Gamluş isimli iki kardeş enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının Nebatiye kentindeki Salihiye Mahallesi, Kassar Zater ve Kefercoz bölgelerini de hedef aldığı saldırılarda çok sayıda bina ve iş yerinde ağır hasar oluştu.

Zebdin beldesinde bir bina hava saldırısıyla yıkılırken, Kefer Tebnit, Kefer Sir, Kaakaiyet el-Cisir, Yuhmur eş-Şakif ve Adşit beldeleri de hava saldırılarının hedefi oldu.

İsrail, Nebatiye çevresindeki beldelere topçu saldırıları düzenlerken, Yukarı Nebatiye beldesi yakınındaki Ali Tahir ormanlık alanı şiddetli hava saldırılarına maruz kaldı.

Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracının Kefer Rumman-Cermak yolu üzerinde bir aracı hedef aldığı, sağlık ekiplerinin bölgeye yaklaşmasının ardından aracın ikinci kez vurulduğu aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 269 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.