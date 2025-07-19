İsrail'in Hiyam'daki İHA Saldırısı: 1 Ölü

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde insansız hava aracıyla (İHA) bir eve düzenlediği saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan haber ajansında yer alan habere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesine saldırı düzenledi.

İsrail ordusunun İHA ile düzenlediği saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, ölen kişinin evin çatısında su tesisatı tamiri için çalıştığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusuna ait İHA'nın Sur kenti yakınlarındaki Ed-Duheyra beldesinde de saldırı düzenlediği ancak can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Ordunun ayrıca Ayta eş-Şab beldesine de ses bombası attığı bildirildi.

İsrail ordusu Hiyam beldesindeki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ordunun açıklamasında Hizbullah'ın Rıdvan Gücü'nde görevli bir kişinin öldürüldüğü öne sürüldü.

Açıklamada öldürüldüğü iddia edilen kişinin Hizbullah'ın Hiyam beldesindeki altyapısını yeniden güçlendirmeye çalıştığı öne sürülürken, bu faaliyetlerin Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesin açık bir ihlali olduğu savunuldu.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.???????