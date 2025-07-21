İsrail'in İHA Saldırısında 1 Kişi Öldü - Son Dakika
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İsrail'in İHA Saldırısında 1 Kişi Öldü

21.07.2025 20:52
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İsrail ordusu, Lübnan'da bir motosikleti hedef alarak 1 kişinin ölümüne neden oldu.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına yer verildi.

İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Et-Tayri beldesinde bir motosiklete yönelik İHA saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.???????

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in İHA Saldırısında 1 Kişi Öldü - Son Dakika

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