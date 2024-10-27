İsrail'in İran'a Saldırısı Kınandı - Son Dakika
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İsrail'in İran'a Saldırısı Kınandı

Bahreyn, Ürdün, Filistin, KİK, Hamas ve Husiler, İsrail'in İran'a saldırısını kınadı ve ateşkes çağrısı yaptı.

27.10.2024 04:16
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Bahreyn, Ürdün, Filistin, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Hamas ve Yemen'deki Husiler, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı kınandı.

Orta Doğu'da gerilimlerin ve askeri operasyonların devam etmesinden derin endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, Gazze Şeridi ve Lübnan'da acil ateşkesin gerekliliği vurgulandı. Açıklamada uluslararası topluma, bölgede acil, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesle ilgili sorumluluklarını üstlenmesi çağrısı yapıldı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İran'a yönelik saldırı "uluslararası hukukun ihlali, egemenliğin ihlali ve bölgede gerilimi daha da tırmandıran bir adım" olarak değerlendirildi.

Yaşanan gerilimin bölgenin istikrarını ve uluslararası güvenliği tehdit eden bir çatışmaya sürüklenmesine karşı uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması için acil önlemler alması çağrısı yapıldı.

Filistin

Filistin de İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak bunun "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uluslararası topluma tırmanan gerilimi durdurma çağrısında bulunulurken, bölgedeki gerilimin durdurulmasına yönelik ilk adım olarak İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria, Kudüs ve Lübnan'a yönelik saldırılarına son vermesi için acil önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

KİK

KİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırısını kınadığını ifade ederek, saldırının İran'ın egemenliğinin ihlali olduğunu kaydetti.

Budeyvi, İsrail'in saldırısının, uluslararası yasaların ihlali olduğunu da belirterek, uluslararası topluma gerilimi azaltma yönündeki sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulundu.

Hamas ve İslami Cihad

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırısının kınandığı kaydedilerek, İran'la dayanışma içinde olunduğu bildirildi.

İslami Cihad'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in İran'a yönelik saldırısı "Arap ve İslam ülkelerinin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit" olarak değerlendirildi.

Husiler

Yemen'deki Husiler tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in İran'a yönelik saldırısı, bölge halklarına ve uluslararası barışa karşı siyonist çılgınlığın bir uzantısıdır." ifadesine yer verildi.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in İran'a Saldırısı Kınandı - Son Dakika

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