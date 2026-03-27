İsrail'in Kalendiya Baskınında Bir Filistinli Genç Öldü
İsrail'in Kalendiya Baskınında Bir Filistinli Genç Öldü

27.03.2026 10:39
İsrail ordusu, Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Filistinli bir genci öldürdü.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında Filistinli bir genci öldürdüğü belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandığı, askerlerin gençlere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale ettiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı, yaralı gençlerden birinin hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

