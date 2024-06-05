İsrail'in kuzey sınırında Hizbullah tarafından düzenlenen İHA saldırısında 11 İsrailli yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in kuzey sınırında Hizbullah tarafından düzenlenen İHA saldırısında 11 İsrailli yaralandı

İsrail\'in kuzey sınırında Hizbullah tarafından düzenlenen İHA saldırısında 11 İsrailli yaralandı

İsrail'in kuzey sınırında Hizbullah tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 11 İsraillinin yaralandığı bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı Genel Müdürü Eli Bin, saldırıda yaralanan biri ağır 11 kişinin olduğunu açıkladı. İsrail ordusu da saldırıyı doğruladı. Hizbullah ise saldırının sorumluluğunu üstlendi ve İHA'ların askeri mevziye patlayıcı yüklü olarak fırlatıldığını belirtti. İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışmalar devam ediyor.

05.06.2024 19:31
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İsrail'in kuzey sınırında Hizbullah tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 11 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonuna konuşan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı Genel Müdürü Eli Bin, Hurfeiş kasabasına düzenlenen saldırıda yaralanan biri ağır 11 kişinin yaralandığını söyledi.

İHA ile düzenlenen saldırıyı İsrail ordusu da doğruladı.

Hizbullah saldırıyı üstlendi

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen "Al Mayadeen" medya kuruluşunda yayımlanan habere göre, saldırıda İsrail ordusunun Baram Ormanı'na konuşlandırdığı askerler hedef alındı.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen Hizbullah, bölgedeki askeri mevziye çok sayıda patlayıcı yüklü İHA fırlattığını açıkladı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Lübnan, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in kuzey sınırında Hizbullah tarafından düzenlenen İHA saldırısında 11 İsrailli yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in kuzey sınırında Hizbullah tarafından düzenlenen İHA saldırısında 11 İsrailli yaralandı - Son Dakika
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