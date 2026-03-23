İsrail'in Kuzeyine Füze Saldırısı

İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı ateşlediği füze ve roketlerin ardından İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın bölgelerde art arda sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran füzeleri nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile ve işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde Lübnan sınırına yakın bölgelerde sirenler çalarken, İsrail ordusu İran'dan ateşlenen yeni bir füze dalgasının tespit edildiğini duyurdu.

İran'ın dakikalar içerisinde düzenlediği ikinci dalga misillemenin ardından yine İsrail'in kuzeyindeki aynı bölgelerde sirenler tekrar devreye girdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın iki salvosuyla eş zamanlı Lübnan'daki Hizbullah'ın da İsrail'in kuzeyindeki Nahariye'yi iki dalga roket saldırısıyla hedef aldığını belirtti.

Haberde, füze ve roketlerin büyük bir kısmının engellendiği, bazılarının ise açık alana düştüğü iddia edildi.

İsrail'in Times of Israel gazetesi, askeri değerlendirmelere göre, İran'ın ilk dalgada fırlattığı bir füzenin ilk kez Lübnan topraklarına düştüğünü kaydederek, İran'ın Lübnan'ın güneyindeki İsrail askeri noktalarını hedef almış olabileceğine işaret etti.