İsrail'in Kuzeyine Füze Saldırısı
İsrail'in Kuzeyine Füze Saldırısı

23.03.2026 01:09
İran ve Hizbullah, İsrail'in kuzeyine füze ve roket saldırısı düzenledi. Sirenler çaldı.

İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı ateşlediği füze ve roketlerin ardından İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın bölgelerde art arda sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran füzeleri nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile ve işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde Lübnan sınırına yakın bölgelerde sirenler çalarken, İsrail ordusu İran'dan ateşlenen yeni bir füze dalgasının tespit edildiğini duyurdu.

İran'ın dakikalar içerisinde düzenlediği ikinci dalga misillemenin ardından yine İsrail'in kuzeyindeki aynı bölgelerde sirenler tekrar devreye girdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın iki salvosuyla eş zamanlı Lübnan'daki Hizbullah'ın da İsrail'in kuzeyindeki Nahariye'yi iki dalga roket saldırısıyla hedef aldığını belirtti.

Haberde, füze ve roketlerin büyük bir kısmının engellendiği, bazılarının ise açık alana düştüğü iddia edildi.

İsrail'in Times of Israel gazetesi, askeri değerlendirmelere göre, İran'ın ilk dalgada fırlattığı bir füzenin ilk kez Lübnan topraklarına düştüğünü kaydederek, İran'ın Lübnan'ın güneyindeki İsrail askeri noktalarını hedef almış olabileceğine işaret etti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
Eşini öldürüp intihar etti Eşini öldürüp intihar etti
Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı İsrail ordusundan soruşturma kararı Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı! İsrail ordusundan soruşturma kararı
İsrail’in güneyini cehenneme çeviren İran’dan ’sonraki adım’ sinyali: Zamanı geldi İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi
Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa’yı sarsan teklifle ortaya çıktı Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa'yı sarsan teklifle ortaya çıktı
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

23:39
Bomba iddia Victor Osimhen Türkiye’nin köklü kulübünü satın alıyor
Bomba iddia! Victor Osimhen Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor
22:44
Beşiktaş’a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
22:35
Netanyahu bu kez mağdur rolüne büründü: İran’ın niyeti sivilleri öldürmek
Netanyahu bu kez mağdur rolüne büründü: İran'ın niyeti sivilleri öldürmek
22:25
Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı
Bağdat Havalimanı'na saldırı: 5 yaralı
21:19
’’İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde fosfor bombası kullandı’’ iddiası
''İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı'' iddiası
20:22
İran’ın başkenti Tahran’da ardı ardına patlama
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama
