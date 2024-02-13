İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 4 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 4 ölü, 5 yaralı

İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği hava saldırılarında 4 ölü, 5 yaralı

İsrail'in Lübnan'ın Marun el-Ras bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 2 Hizbullah mensubu ve 2 Filistin İslami Cihad hareketi üyesi öldü, 5 kişi yaralandı.

13.02.2024 14:11  Güncelleme: 14:12
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MARUN EL-RAS, 13 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın Marun el-Ras bölgesine düzenlediği hava saldırılarının ardından yükselen dumanlar, 12 Şubat 2024.

Lübnan askeri kaynaklarının Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre Pazartesi günü Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalarda 2 Hizbullah mensubu ve Filistin İslami Cihad hareketinin askeri kanadı Kudüs Tugayları'nın 2 mensubu hayatını kaybederken beş kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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