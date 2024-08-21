İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 4 Hizbullah mensubu öldü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 4 Hizbullah mensubu öldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın Suriye sınırı yakınlarındaki Beka Vadisi'nde Hizbullah'a ait silah deposu ve hava savunma sisteminin bulunduğu tesise saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 4 Hizbullah mensubu hayatını kaybetti.

21.08.2024 10:47
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 4 Hizbullah mensubunun yaşamını yitirdiğini belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın Suriye sınırı yakınlarındaki Beka Vadisi'nde "Hizbullah'a ait silah deposu ve hava savunma sisteminin yer aldığı tesise" saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, sınırın yaklaşık 100 kilometre derinliğindeki Beka Vadisi'nde "Hizbullah'a ait bir silah deposu" olduğu iddia edilen noktayı savaş uçaklarının hedef aldığı kaydedildi. Saldırı sonrasındaki artçı patlamaların da buranın "silah deposu olduğuna işaret ettiği" ileri sürüldü.

İsrail'e ait savaş uçaklarının Hizbullah'a ait hava savunma sistemlerinin bulunduğu bir tesisi hedef aldığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun Ayta eş-Şab, Ramye ve Talluse'ye hava saldırıları düzenlediği aktarıldı.

Sosyal medyada, Beka Vadisi ve Baalbek bölgesinde, gece hava saldırısı nedeniyle güçlü patlamalar meydana geldiği görüntüler paylaşıldı.

-İsrail saldırılarında ölen Hizbullah mensubu 421'e yükseldi

Hizbullah Hareketi de resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında 4 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Son olayla birlikte İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 421'e yükseldi.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim'den itibaren yoğunluğu şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 4 Hizbullah mensubu öldü - Son Dakika

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